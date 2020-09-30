安大略省十月上旬新增病例可达每日千起：最新模拟预测

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安大略省星期三（9月30日）新增确诊新冠病例625起。而公共卫生专家的模拟预测显示，这个数字在十月上旬可能达到1000。多伦多大学公共卫生学院院长布朗（Adalsteinn Brown）说，目前安省确诊病例每十天到十二天翻一番，并且正从这一波疫情初起时的20岁至39岁年龄段开始蔓延到所有年龄段。他警告说，年龄更大的群体染病对身体的危害和对医疗系统的压力都更大。

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另外，病毒检测阳性率也在持续上升。布朗说，目前这个比率在多伦多、皮尔和渥太华等疫情严重的地区接近3%。安大略全省的平均阳性率为1.75%。

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安大略省首席公共卫生官威廉姆斯（David Williams）说，今天公布的疫情模拟预测结果没有把省政府刚刚宣布的新规定可能产生的影响考虑在内。这些新规定包括关闭脱衣舞俱乐部，限制酒吧和餐馆的营业时间等等。他再次呼吁公众遵守抗疫规定。“我们的行为可以影响疫情发展。”

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目前安大略全省有35名新冠重症患者在ICU接受治疗。如果这个数字超过350，该省其他患者的手术和治疗就要推后。

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邻省魁北克星期三新增838起确诊病例。目前加拿大全国的大部分新增病例集中在安大略省和魁北克省。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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