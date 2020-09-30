新冠疫情（9月30日): 全球感染 3355万，加拿大15.8万

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在加拿大，新不伦瑞克省的首席卫生官詹妮弗·罗素（Jennifer Russell）医生表示，随着寒冷季节的来临，现在也许应该考虑从 COVID-19 的症状列表上去掉一些症状。

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她说，目前加拿大各地的医学界同行们都在讨论如何 “简化” 对病毒测试的要求，以阻止那些只是患了感冒的人也去进行测试。

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COVID-19 有几种症状与普通感冒的症状重叠，包括流鼻涕、喉咙痛和头痛，上个星期，不列颠哥伦比亚省（BC）省已经从 COVID-19 的 10 个症状中删除了这 3 个症状。

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加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 158 425例，新增 1464例，日增率 0. 9%；

死亡人数 9332, 新增 1例，日增率 0% ；

痊愈人数 134 194人，新增 457例，日增率 0. 3%。

加拿大实时疫情

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9 月30日，截至到北美东部标准时间11:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 9013 234 阿尔伯塔省 17909 266 萨斯喀彻温省 1899 24 曼尼托巴省 1953 20 安大略省 51710 2884 魁北克省 74288 5834 纽芬兰与拉布拉多 273 3 新不伦瑞克省 200 2 新斯科舍省 1088 65 爱德华王子岛 59 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 158 425 9332

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3355万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 3355万，与一天前相比增加 0. 6 %；

死亡人数超过 100. 6万 ，日增 0. 5 %；

痊愈人数超过2329万，日增 0. 6 %。

（Radio-Canada）

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