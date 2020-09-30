新冠疫情（9月30日): 全球感染 3355万，加拿大15.8万

在加拿大，新不伦瑞克省的首席卫生官詹妮弗·罗素（Jennifer Russell）医生表示，随着寒冷季节的来临，现在也许应该考虑从 COVID-19 的症状列表上去掉一些症状。
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她说，目前加拿大各地的医学界同行们都在讨论如何 “简化” 对病毒测试的要求，以阻止那些只是患了感冒的人也去进行测试。
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COVID-19 有几种症状与普通感冒的症状重叠，包括流鼻涕、喉咙痛和头痛，上个星期，不列颠哥伦比亚省（BC）省已经从 COVID-19 的 10 个症状中删除了这 3 个症状。
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加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 158 425例，新增 1464例，日增率 0. 9%；
- 死亡人数 9332, 新增 1例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 134 194人，新增 457例，日增率 0. 3%。
加拿大实时疫情
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9 月30日，截至到北美东部标准时间11:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|9013
|234
|阿尔伯塔省
|17909
|266
|萨斯喀彻温省
|1899
|24
|曼尼托巴省
|1953
|20
|安大略省
|51710
|2884
|魁北克省
|74288
|5834
|纽芬兰与拉布拉多
|273
|3
|新不伦瑞克省
|200
|2
|新斯科舍省
|1088
|65
|爱德华王子岛
|59
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|158 425
|9332
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 3355万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 3355万，与一天前相比增加 0. 6 %；
- 死亡人数超过 100. 6万 ，日增 0. 5 %；
- 痊愈人数超过2329万，日增 0. 6 %。
（Radio-Canada）
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