印度尼西亚：Zainoel Abidin 医院的医护工作者在为一位因染上新冠而丧生的同事进行祈祷。 (Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images)

新冠疫情（9月30日): 全球感染 3355万，加拿大15.8万

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月30日（星期三）11:43

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在加拿大，新不伦瑞克省的首席卫生官詹妮弗·罗素（Jennifer Russell）医生表示，随着寒冷季节的来临，现在也许应该考虑从 COVID-19 的症状列表上去掉一些症状。

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她说，目前加拿大各地的医学界同行们都在讨论如何 “简化” 对病毒测试的要求，以阻止那些只是患了感冒的人也去进行测试。

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COVID-19 有几种症状与普通感冒的症状重叠，包括流鼻涕、喉咙痛和头痛，上个星期，不列颠哥伦比亚省（BC）省已经从 COVID-19 的 10 个症状中删除了这 3 个症状。

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加拿大联邦政府已签署一项协议，将购买数百万台 COVID-19 快速测试仪，这种仪器可在15分钟内出检测结果 / CBC

加拿大的新冠病毒病例统计

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  • 全国累计病例 158 425例，新增 1464例，日增率  0. 9%；
  • 死亡人数   9332,  新增 1例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  134 194人，新增 457例，日增率  0. 3%。

加拿大实时疫情

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9 月30日，截至到北美东部标准时间11:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 9013 234
阿尔伯塔省 17909 266
萨斯喀彻温省 1899 24
曼尼托巴省 1953 20
安大略省 51710 2884
魁北克省 74288 5834
纽芬兰与拉布拉多 273 3
新不伦瑞克省 200 2
新斯科舍省 1088 65
爱德华王子岛 59 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 158 425 9332

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3355

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2020年9月30日：全球的新冠病例一天内又增加了 20万例 / CBC

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  3355万，与一天前相比增加 0. 6 %；
  • 死亡人数超过  100. 6万 ，日增  0. 5 %；
  • 痊愈人数超过2329万，日增 0. 6 %。

（Radio-Canada）

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