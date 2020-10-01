加拿大卫生部批准新冠病毒快速检测仪

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加拿大联邦政府卫生部星期三宣布，批准美国Abbott Laboratories公司研制的COVID-19病毒快速检测仪ID Now在加拿大使用。

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在COVID-19病毒肺炎第二波疫情在加拿大主要城市卷土重来的情况下，省市政府和医疗卫生机构都多次呼吁加拿大联邦政府的医药监管机构尽快批准新冠病毒快速检测仪器。可以说，这次加拿大卫生部批准美国研制的ID Now快速新冠病毒检测仪是个千呼万唤始出来的决定。

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美国Abbott Laboratories公司研制的COVID-19病毒快速检测仪ID Now不但便携、可以在药店和诊所使用，而且能够在不需要化验室的情况下在15分钟内给出检测结果。

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目前加拿大主要城市每天有大量人员排队等几个小时以接受新冠病毒检测，而有限的化验室能力让检测结果要等待几天到10天的时间才能出来，这成为加拿大对抗新冠病毒肺炎疫情的短板。

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加拿大联邦政府已经订购了790万个针对COVID-19病毒的ID Now快速检测仪。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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