加拿大政府将拨款一百亿加元发展基建项目，刺激经济复苏

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加拿大总理特鲁多星期四（10月1日）宣布联邦政府将在今后三年内拨款100亿加元发展基础设施和公共建设，例如清洁能源，宽带和农业项目。这些项目预计将创造六万个职位。

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这个百亿拨款计划有五个部分，包括用25亿加元发展绿色能源并建设跨省输送网，20亿加元为75万个家庭和小企业提供宽带网络，20亿加元进行大型节能建筑改造，15亿加元发展农田灌溉设施，15亿加元加快公交系统向零排放转型并修建充电设施。

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加拿大政府在上个星期宣读的施政报告中承诺将通过投资基建，发展绿色经济，提供培训，帮助企业扩大招聘等方式创造一百万个职位。今天宣布的三年计划是这项承诺的一部分。

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加拿大基建部长麦肯纳（Catherine McKenna）在今天的新闻发布会上表示，新冠疫情带来了危机，但也带来了把社区建设得更强大、更清洁、更包容的机遇。联邦政府的投资正是为了抓住这个机遇。

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政府的投资将通过加拿大基建银行来进行。但是反对党保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）认为，基建银行只是在浪费纳税人的金钱，这个机构应该被取消。如果保守党执政，将推出不同的计划来发展经济和创造就业岗位。

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（CBC News, Kathleen Harris)

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