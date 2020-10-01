庆祝，抗议，取消升旗……：第71个中国国庆日

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四（10月1日）是中华人民共和国成立71周年国庆日，也是今年的中秋节。中国政府在前一天晚上举行大型国庆招待会，中央电视台和几大卫视在1日晚播出阵容强大的中秋晚会。国庆假期从今天起放到8号。虽然受到防疫规定限制，但许多人仍然利用长假出游。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在香港，这是港版国安法通过后的第一个国庆节。尽管游行和集会抗议被禁止，但是在铜锣湾和狮子山等地仍然有人举行了小规模集会。示威者抗议国安法实施，要求释放十二名被拘押在深圳的香港人。香港民主党派社会民主连线的副主席梁国雄等四人在几十名警察的尾随下游行。四人是目前香港规定的聚会人数限制。这一天有80多人因违法参加集会被逮捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大安大略省，省议会原定于星期三中午举行的升中国国旗的仪式受到批评。保守党外交事务评论员庄文浩（Michael Chong）说，在两名加拿大公民在中国身陷囹圄时，任何加拿大政府部门都不应该悬挂中国国旗。安省议会起初为升旗仪式辩护，但最终决定取消仪式，并表示因疫情缘故，今后也不会举行其他升旗活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省万锦市和首都渥太华等城市也取消了升中国国旗的仪式。万锦市以疫情为由。渥太华市政厅说，市长沃森（Jim Watson）为声援两名被中国关押的加拿大人，要求市政厅取消升旗活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Global and Mail, DW)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada