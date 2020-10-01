法庭上孟晚舟律师团与检察官针锋相对

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院9月底再次开庭听取孟晚舟引渡案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师在法庭上向庭审法官Heather Holmes强调说，法庭应该就美国司法机构提出的引渡中国华为公司首席财务官孟晚舟的司法理由和证据进行审议，因为美国方面提供的证据有的与事实不符、有的事实被故意遗漏，这涉嫌误导加拿大法院，所以法庭应该裁决终止针对孟晚舟的引渡案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大联邦政府的检察官反驳说，如果法庭接受孟晚舟律师团的要求对美国司法机关提出的证据进行司法审议，则等于是把引渡法庭听证变成了了刑事法庭的审判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省高级法院法官Heather Holmes在这次为期两天半的法庭听证结束后没有就是否终止孟晚舟引渡案做出裁决，而是说需要一段时间的斟酌才能做出裁决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法机关要求加拿大把孟晚舟逮捕后引渡给美国的理由是，孟晚舟在2013年向汇丰银行提供虚假信息、否认在伊朗经商的SkyCom官司是华为公司控制的子公司，从而犯下了诈骗罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jason Proctor • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada