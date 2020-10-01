魁北克省原住民患者之死：第二名护理人员被开除

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魁北克省拉诺迪埃尔地区的综合社会服务与医疗中心星期四（10月1日）证实说，该中心属下的若里耶特医院又开除了一名护工。在原住民女子艾查库安（Joyce Echaquan）星期一死亡后，这家医院已经开除了一名护士。

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通常发生这种情况，工会总是全力为被处罚或被开除的员工提供支持和服务。但是被开除护工所属的工会表示，将在得知人事部门的调查报告细节后再决定如何行动。

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37岁的艾查库安在住进医院的第三天通过Facebook直播软件求助。她大声喊叫，要家人来接她。闻声而来的两名护理人员用羞辱性的言辞斥责她。艾查库安在几分钟后死亡。目前医院人事部门和魁北克省法医办公室正在分别进行调查。

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艾查库安是阿提卡梅克族印第安人。几天来，一些族人在社交媒体上讲述他们在若里耶特医院看病的不愉快经历。据他们说，这家医院歧视原住民由来已久。

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地区医疗中心的负责人卡斯通盖（Daniel Castonguay）承诺采取措施作出改变，并将在今后几天和阿提卡梅克人的首领会面。

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（Radio-Canada, Valérie Boisclair, Anne-Marie Yvon）

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