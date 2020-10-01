魁北克省日增病例近千，红色预警地区全面禁止社交聚会

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在目前加拿大疫情最严重的魁北克省，星期四（10月1日）的新增病例达到933起。另外，自上星期四以来，该省又有14名患者死亡。省长勒格（François Legault）今天上午在省议会语气沉重地说，过去几天来每天的新增病例都超过800，住院人数从一百多增加到250多。这是很不幸的。我们必须减少社交活动。

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在总人口比魁北克省多六百万的邻省安大略，星期四的新增病例为538起，其中将近70%在多伦多地区。

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安大略省和魁北克省是加拿大第二波疫情的重灾区。两省的传染病专家都呼吁政府采取更严格的防疫措施。

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在魁北克省，蒙特利尔和魁北克城等红色预警地区从今天起开始实行新的防疫规定。非家庭成员（以是否居住在同一地址为准）的聚会在室内和户外均被禁止，只有提供维修、看护或销售等服务的人员可以上门。但是独居者可以接待每次不超过一个住在另一地址的亲属或朋友。省政府还将修改政令，以便让离异父母可以同时接待一个以上的孩子。

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另外，从今天起，在红色预警地区举行抗议示威活动必须戴口罩并与他人保持两米距离，违者将被处以罚款。

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红色预警地区的餐饮业和酒吧从今天起只能保留外卖服务，博物馆、图书馆和影剧院等文体活动场所全部关闭。但是学校和幼儿园目前继续开放。

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（RCI avec Radio-canada, Thomas Gerbet, CBC News)

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