加拿大女子花样游泳训练中心骚扰事件频出

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加拿大女子花样游泳队在蒙特利尔的训练中心由于发生骚扰和虐待事件而暂时关闭，等待外部机构的调查。

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加拿大广播公司得到的会议记录显示，加拿大女子花样游泳项目主任Julie Healy在本星期举行的会议上向加拿大花样游泳队的队员和教练员们确认了暂停蒙特利尔训练中心活动的决定。

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Julie Healy指出，在花样游泳队的运动员感到训练环境不安全的情况下、在教练员感到他们会被指责有骚扰、凌霸和敌意行为情况下，训练中心的正常训练活动已经无法继续进行。

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Julie Healy告诉加拿大广播公司记者说，请外部机构进行调查是因为花样游泳队管理层收到了多封电子邮件，说自2019年1月份以来，加拿大花样游泳队在蒙特利尔的训练中心发生过多起骚扰、虐待事件。

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最近的一次事件发生在9月24日，有人抱怨一位教练员在奥林匹克游泳馆的训练过程中使用了针对黑人、穆斯林和同性恋等LGBTQ群体的冒犯性语言。

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