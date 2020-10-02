加拿大政府再拨 6 亿加元，帮助中小企业度过难关

加拿大广播公司法语网 Radio-Canada 获悉，为了应对第二波 COVID-19 疫情，加拿大联邦政府将增加拨款 6 亿加元，以帮助中小企业应对第二波疫情可能带来的停摆。
9.62 亿 + 6亿
Radio-Canada 报道说，这笔新笔资金将用于支持旅游、制造和技术等行业，将是在联邦政府已宣布的 9.62 亿加元地区救济和恢复基金上的追加资金，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期五（10月2日）会宣布这一消息。
报道说，新资金中的约 4.56 亿加元将通过地区发展机构分发，另外 1.44 亿加元将通过加拿大偏远地区社区网络 – Community Futures Canada 对偏远地区的企业和社区提供资本和技术支持。
第二波疫情
随着全国的新冠疫情反弹，人们担心政府会再度采取类似春季时的封锁措施。
加拿大独立企业联合会- The Canadian Federation of Independent Business（CFIB）的全国事务副主席贾思敏·盖奈特（Jasmin Guénette）说，再次进行封锁对许多企业来说可能是致命的，这笔新资金将能帮助一些企业度过危机，但我们必须确保资金迅速到位。
据加拿大独立企业联合会估计，由于 COVID-19 疫情，加拿大 14% 的中小企业面临永久关闭的风险，旅游业、酒店和餐饮业受到的威胁尤其严重。
另外，联邦政府承诺将把针对企业的工资补贴项目延长到明年夏季，加拿大独立企业联合会希望获得更多的细节。
（Radio-Canada）
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