加拿大政府再拨 6 亿加元，帮助中小企业度过难关

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司法语网 Radio-Canada 获悉，为了应对第二波 COVID-19 疫情，加拿大联邦政府将增加拨款 6 亿加元，以帮助中小企业应对第二波疫情可能带来的停摆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

9.62 亿 + 6亿

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Radio-Canada 报道说，这笔新笔资金将用于支持旅游、制造和技术等行业，将是在联邦政府已宣布的 9.62 亿加元地区救济和恢复基金上的追加资金，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期五（10月2日）会宣布这一消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，新资金中的约 4.56 亿加元将通过地区发展机构分发，另外 1.44 亿加元将通过加拿大偏远地区社区网络 – Community Futures Canada 对偏远地区的企业和社区提供资本和技术支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二波疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着全国的新冠疫情反弹，人们担心政府会再度采取类似春季时的封锁措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大独立企业联合会- The Canadian Federation of Independent Business（CFIB）的全国事务副主席贾思敏·盖奈特（Jasmin Guénette）说，再次进行封锁对许多企业来说可能是致命的，这笔新资金将能帮助一些企业度过危机，但我们必须确保资金迅速到位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大独立企业联合会估计，由于 COVID-19 疫情，加拿大 14% 的中小企业面临永久关闭的风险，旅游业、酒店和餐饮业受到的威胁尤其严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，联邦政府承诺将把针对企业的工资补贴项目延长到明年夏季，加拿大独立企业联合会希望获得更多的细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada