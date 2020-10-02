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2020年10月1日，星期四，加拿大新斯科舍省的原住民在圣彼得码头准备他们的船只，他们准备开始一个自我监管的商业龙虾捕捞。这一天是为了纪念17世纪签署的和平友好条约。THE CANADIAN PRESS /Andrew Vaughan

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