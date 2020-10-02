Members of the Potlotek First Nation prepare their boats at the wharf in St. Peter’s, N.S. as they participate in a self-regulated commercial lobster fishery on Thursday, Oct. 1, 2020, which is Treaty Day. The day recognizes the signing of peace and friendship treaties between the Mi'kmaq and the Crown in the 1700s. THE CANADIAN PRESS /Andrew Vaughan

加拿大新斯科舍省的原住民在圣彼得码头准备他们的船只，他们准备开始一个自我监管的商业龙虾捕捞

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2020年10月2日（星期五）11:08

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年10月1日，星期四，加拿大新斯科舍省的原住民在圣彼得码头准备他们的船只，他们准备开始一个自我监管的商业龙虾捕捞。这一天是为了纪念17世纪签署的和平友好条约。THE CANADIAN PRESS /Andrew Vaughan

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者