安大略省新增病例732起，推出更严厉抗疫措施，不再做无预约病毒检测

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星期五（10月2日），安大略省新增732起新冠确诊病例。省政府推出更严厉的抗疫措施，但是安省护士协会和地方卫生部门却并不满意，认为其力度不足以遏制疫情的蔓延。

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安大略省长福特（Doug Ford）在今天的新闻发布会上宣布，自10月4日开始，检测中心将不再接受无预约的人。这是因为天气渐凉，不宜在户外长时间排队，也是为了给积压严重的实验室减轻压力。现在全省实验室的检测结果处理积压已经超过9万份。

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停止聚会，在所有不能保持两米距离的室内场所戴口罩

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省政府没有像此前传闻所说的那样仿效魁北克省用不同颜色标识各地区的预警级别，但是所宣布的新措施却类似于魁省的红色预警区。在全省所有工作场所，公交系统，商店和其他室内公共场所，如果无法与他人保持两米以上距离就必须戴口罩。

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省政府建议公众把和他人的接触限制在同一住址的范围内，与自家以外的所有人保持两米距离。但是独居者如果愿意的话可以与另一住址的人有近距离接触。

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在具体做法上，福特和省公卫官员没有给出非常明确的解释。例如，感恩节即将到来，去探望住在另一个地方的父母算不算违反规定？福特说：“就是缩小你的生活圈子。“

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魁北克省规定红色预警区的独居者可以接待每次不超过一人的亲友来访，但是很快不得不为离异父母们修改规定。因为他们可能有不止一个孩子。

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福特说，他确实考虑过把多伦多、渥太华和皮尔这三个地区定为红色预警区，但是在向魁北克省长勒格（François Legault）取经后放弃了这个想法。勒格告诉他，这种区分在公众当中引起了困惑。

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但是省政府今天还是对这三个地区作出了更多的规定，例如限制餐馆、酒吧、夜店、健身房和其他室内活动的人数，

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魁北克省星期四的新增病例达到1052起。这是该省自五月初第一波疫情高峰后第一次日增病例突破一千大关。目前蒙特利尔地区、省会地区、北岸和Chaudière-Appalaches为红色预警区。但是对疫情的担忧使这四个地区以外一些市镇当局开始自行实施红色预警区防疫规定。

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多伦多市公卫官员认为省政府的防疫措施不够严厉

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多伦多市公共卫生官德维拉（Eileen de Villa）给省政府写信，要求制定更严格的防疫措施，包括关闭餐饮业的室内用餐服务，要求公众停止非必要出行，禁止室内健身课程和体育团体活动，要求大型活动的组织者提交防疫计划。

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多伦多市长托利（John Tory）说，德维拉所建议的措施确实很严，但为了保护养老院的老人和学校的学生，这是必要的。

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在安大略省新增的732起病例中，多伦多地区占了323起。

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安大略省注册护士协会认为，如果不立刻采取更严厉的防疫措施，确诊人数将进一步增加，全面停工停课将不可避免。该协会建议关闭酒吧，宗教场所和健身房，停止餐饮业室内用餐服务。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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