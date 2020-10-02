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2020年10月2日星期五，日本东京，人们走过一个显示唐纳德·特朗普总统冠状病毒检测呈阳性的新闻报道的屏幕。特朗普总统周五表示，他和第一夫人梅兰妮·特朗普的冠状病毒检测呈阳性。(AP Photo/Eugene Hoshiko)

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