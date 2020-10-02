艾沙库安度丈夫和一个儿子。(CP/Paul Chiasson)

魁北克省亡故原住民患者的家人将诉诸法律，寻求公正和赔偿

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年10月2日（星期五）16:00
更新 2020年10月2日（星期五）18:11

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日前在魁北克省一家医院死亡的原住民女子艾沙库安（Joyce Echaquan）的家人和律师星期五（10月2日）下午召开新闻发布会，表示将通过法律途径寻求公正和赔偿。艾沙库安的丈夫杜贝（Carol Dubé）说，系统性种族歧视污染了若里耶特医院，害死了他的妻子，使他的七个孩子再也见不到母亲。

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37岁的艾沙库安本星期一在魁省若里耶特市医院死亡，死前几分钟曾通过脸书直播求助，要求家人接她回去。两名闻声而来的护理人员用侮辱性的言辞斥责她。这段视频引起强烈反应，一名护士和一名护工被开除。医院没有说明她们是否就是当时在场的两人。

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杜贝的律师表示将提起民事诉讼，要求医院和当事护工作出赔偿。他还将为艾沙库安的家人申请魁北克省刑事犯罪受害者赔偿。这个赔偿项目向受害者的近亲提供经济补偿和心理医生服务，但是索赔者必须证明受害人死于刑事犯罪。

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他还将分别向魁北克省人权委员会和魁北克省护士公会提出投诉，并要求警方进行刑事调查，要求魁北克省政府进行公开调查。

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他还呼吁省长勒格（François Legault）承认魁北克省存在针对原住民的系统性种族歧视。“如果我们拒绝承认有问题，我们就是问题的一部分。”

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（Radio-Canada, CBC News)

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