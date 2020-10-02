魁北克省开始记录买卖房产者国籍，反对党要求向外国买主征税

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自星期四（10月1日）起，魁北克省开始登记在该省购买或出售房产者的国籍，不论买卖的是独栋房，公寓还是大楼。这项规定是为了了解外国买主在该省房地产交易中的比例和活跃程度，防止蒙特利尔等大城市的房地产市场过热。

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该省反对党魁北克团结党认为，仅仅登记房地产交易者的国籍是不够的，魁北克省应该仿效BC省和安大略省，实施外国人购房税。现在BC省和安大略省分别向房地产的外国买主征收20%和15%的购房税。

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JLR房地产市场调查公司的数据显示，在蒙特利尔地区购买房产的外国人当中，超过三分之一是中国人，其次是美国人和法国人。2018年，外国人在整个蒙特利尔岛的房地产买主中只占3.4%，但是在蒙特利尔市中心公寓的买主中占到12%。

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魁北克团结党议员马里萨尔（Vincent Marissal）说，政府应该采取措施，防止炒房者蜂拥而至，把蒙特利尔变成新的战场。“现在脚还没湿并不意味着大浪不会来。“

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魁北克省财政部表示，省政府并不排除实施外国人购房税的可能性， 但是要首先掌握足够的相关信息。

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（Radio-Canada，Valérie Gamache )

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