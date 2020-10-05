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2020年10月5日，星期一，中国北京郊区一个购物区，戴着口罩抵御冠状病毒的游客走过一座超人的雕塑。根据中国文化旅游部的数据，在为期八天的国庆假期的前半段，中国游客进行了4.25亿次国内旅行，产生了459亿美元的旅游收入。今年适逢中秋节，这个节日将是中国旅游业在遭受新冠肺炎重创后能否反弹的试金石。 (AP Photo/Ng Han Guan)

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