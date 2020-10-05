五十年前的今年，一名外国驻加外交官在蒙特利尔被绑架：十月危机

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1970年10月5日，英国驻蒙特利尔高级商务专员克罗斯（James Cross）在他的住所被绑架了，消息立刻传遍全球，举国震动。这是魁北克省“十月危机”的开始，也是加拿大近代史上唯一一次外国使节被绑架的事件。

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绑架克罗斯的是一个名为“魁北克解放阵线”（FLQ) 的组织。该组织以“武装夺取政权”为信条，是当时的魁独组织中最激进的一个。克罗斯被绑架五天后，FLQ的另一个小组又绑架了魁北克省劳工部长拉波尔特（Pierre Laporte），危机加剧。作为释放人质的条件，绑架者除巨额赎金外还要求媒体宣读“魁北克解放阵线宣言”，释放此前被捕的同伴，并用飞机送他们去古巴。

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拉波尔特被绑架几天后，魁北克省长和蒙特利尔市长请求联邦政府提供支援。10月16日，联邦总理老特鲁多宣布魁北克省进入勘乱紧急状态，实施“战时措施法”。这是该法唯一一次在和平时期实施。数千名军人被派往魁北克省。将近五百人被逮捕，绝大部分人后来获得无罪释放。

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10月17日，也就是拉波尔特被绑架一周后，FLQ宣布他已被处决，并告知抛尸地点。拉波尔特的死是这场危机的转折点。从这时起，FLQ开始失去民心。两个月后，三名绑架者被逮捕。

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另一边，政府继续和克罗斯的绑架者谈判。在被囚禁一个月零28天后，克罗斯才重获自由。按照双方达成的协议，六名绑架者获准前往古巴。但是他们后来回国并被定罪。

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克罗斯仍健在，上个月刚满99岁。他是二战老兵，曾在法国战场上作战，战后加入外交界，被派驻蒙特利尔时已是高级外交官。1971年，他获得英国圣迈克尔与圣乔治勋章。

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