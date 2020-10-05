加拿大加强边境防疫、但放宽对家庭成员限制

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加拿大联邦政府10月2日下午宣布了在COVID-19病毒肺炎疫情下加强边境防疫措施的规定，但出于人道考虑放宽了对家庭成员的定义、以使在外国的家庭成员能够来加拿大与其在亲人团聚。

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近几个月来，加拿大媒体多次报道了疫情下加拿大边检当局拒绝让一些加拿大公民和移民在美国的亲属进入加拿大，甚至出现过重病的加拿大老人在去世前只能与在美国的亲人电话告别的情况。

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加拿大移民、难民和公民事务部长Marco Mendicino在星期五发表的声明中表示，联邦政府刚刚更新的边检防疫规定考虑了家庭成员在特别情况下需要团聚的情况。

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根据加拿大联邦政府的新规定，在遇到濒临死亡不治之症、重伤和死亡的情况时，出于人道考虑，家庭成员的定义可以被从直系亲属扩大到包括已经保持约会关系至少一年的情侣、他们的儿女、孙儿孙女、兄弟姐妹和祖父母；而且他们来加拿大看望病重的亲人可以不受入境加拿大后先要自我隔离14天的限制。

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出于人道考虑放宽家庭成员定义所需要满足的具体条件将在10月8日这一新规定开始生效时公布。

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此外，加拿大联邦政府还将在10月20日开始实施国际学生入境加拿大的新规定，这就是外国学生入学的加拿大学校必须具有省区政府认可的COVID-19病毒肺炎防疫措施和防疫项目。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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