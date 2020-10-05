加拿大进入色彩缤纷的秋季

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的枫叶今年红得早，从 9 月下旬开始，大片大片的树林就在迅速地改变颜色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进入10 月上旬，加拿大公路沿途的树木、公园里的树林已经变成了耀眼的黄色/橙色/红色 …

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

收集落叶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

住 house 的家庭，每年秋季都得收拾院子里的落叶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省，许多城市的市政工人将从10月5日（星期一）开始收集落叶，市政要求居民们用棕色的纸袋、橙色或透明的塑料袋来装落叶，不要用黑色或绿色的塑料袋，以避免与垃圾袋袋混淆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

装落叶的袋子应放在街道旁，另外，袋子不要装得太满，每袋最多不超过 25 公斤，以避免给收落叶的员工带来损伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政收集落叶的行动一般持续到 11 月中旬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政还提醒人们，不要把树枝混在落叶里，对于掉落的树枝，大家应该把树枝截断，捆成一捆捆的小树枝，送到社区附近的生态回收中心 （écocentre）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada