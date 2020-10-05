疫情下加拿大人对宠物需求猛升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

COVID-19病毒肺炎疫情下购买宠物以陪伴自己对付防疫和生活压力的加拿大人越来越多，以至于一些宠物出现供不应求的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大狗舍俱乐部的估算显示，疫情以来询问购买宠物狗幼犬的客户数量猛增了40%。加拿大狗舍俱乐部旗下有175个会员狗舍，培育不同类型的宠物狗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大保护动物的宠物收养机构也面临领养宠物申请猛增的情况。最大城市多伦多宠物收养机构在COVID-19病毒肺炎疫情以来收到的领养被遗弃的猫、狗宠物的申请已经超过了一万个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大西部阿尔伯塔省Auburnmist kennel犬舍的老板Wendy Hamilton-Petkau说，她的犬舍养育金毛寻回犬幼犬已经38年，从来没有见过COVID-19病毒肺炎疫情蔓延加拿大之后出现的对金毛寻回犬如此大量的需求。她的狗舍现在已经有三十个顾客在排队等待得到自己的小金毛寻回犬，每天还有三到五个电子邮件向她询问购买小金毛犬事宜，现在她不得不无奈地告诉客户今后一段时间她都无法接受更多的订单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但就像其它商品一样，在市场上出现严重供不应求问题时，涨价、次货假货、甚至干脆诈骗收钱不给货的问题开始出现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大反诈骗中心提供的数据显示，今年头九个月加拿大发生的宠物诈骗案已经有486起，其中295起诈骗成功，这些数字已经超过2019年全年的水平；平均每个宠物诈骗案的受害者损失了1500加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada