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2020年10月6日，星期二，以色列特拉维夫举行的反对总理本雅明·内塔尼亚胡的示威活动中，以色列警方与抗议者扭打在一起。牌子上写着“比比，你辜负了错误的一代。”(AP Photo/Ariel Schalit)

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