加拿大卫生部批准另一种新冠病毒快速检测方式

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加拿大卫生部星期二（10月6日）批准使用美国雅培实验室研发的抗原新冠病毒检测仪（Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device）。它可以在20分钟以内显示检测结果。

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加拿大公共服务与采购部长阿南德（Anita Anand）在今天的新闻发布会上宣布，政府已经和雅培实验室签署协议，将在未来数周购买2050万个检测仪，分发到检测需求激增的疫情高发区。

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这种检测仪可以在药店、无预约诊所或医生的办公室由经过培训的专业人员使用，因此可以让需要接受检测的人不必去指定的检测中心排队。安大略省长福特（Doug Ford）一直在催促卫生部尽快批准快速检测方式。

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阿南德说，在今年年底以前，850万个检测仪将发放到全国各地。如果效果令人满意，政府将再订购1200万个。

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上个星期加拿大卫生部已经批准了分子即时检测仪。这种检测方式也是由雅培实验室研发的，可在13 分钟内显示结果。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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