加拿大渔民捕获到罕见蓝色龙虾后放生

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加拿大10月份捕捞龙虾季节开始后，一艘龙虾捕捞船上的渔民在爱德华王子岛省海域捕捞龙虾时捕到了一只蓝色龙虾。

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在爱德华王子岛省北部海域捕捞龙虾已经多年的渔民Donnie Falcon说，他自己这么多年从来没有捞上过蓝色龙虾，他船上的渔民们看到这蓝色的龙虾也都很振奋。

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这只罕见的蓝色龙虾被船上的渔民们围观了一会儿，测量了体长、拍摄了照片，在被渔民们轮流亲吻了一遍并祝它好运后被放回海水，开始了其第二次生命。

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这只蓝色龙虾被放生的另一个原因是其甲壳长度是76毫米，比联邦政府海洋渔业部制定的龙虾甲壳长度76毫米才准许捕捞的规定少了一毫米。

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专家们的研究显示，渔民们捕捞到蓝色龙虾的概率大约是二百万分之一。

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RCI with Shane Ross • CBC News

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