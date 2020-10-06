拜登赢了会怎样？加美贸易与美国大选

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加拿大和美国近几年贸易摩擦不断。目前铝材高额关税的威胁并未解除，软木贸易纠纷也尚无定论。下个月3号，美国选民将选出下一届美国总统。现任总统特朗普和民主党候选人拜登，谁当选将对加拿大比较有利呢？

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特朗普上台后数次以关税为武器打击贸易伙伴国。如果他当选连任，美国政府将继续过去几年来的政策，可能对加拿大征收新的惩罚性关税。但即使是拜登当选，也并不意味着加美贸易纠纷会戛然而止。他在竞选期间曾经表示，他如果当选，“美国优先”将不仅仅是一句口号，美国政府将拨款4千亿美元购买美国制造的产品，保障美国国内的高质量就业岗位。

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不过拜登有意加强和盟国的合作，避免贸易战

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根据拜登的竞选纲领，他会避免和盟国开战，与它们加强合作，共同遏制中国钢铝材和光纤等产品的倾销。美国前国家安全顾问赖斯（Susan Rice）在接受CBC采访时说，她认为拜登可能会取消对加拿大实施的“232关税”， 即根据美国1962年《贸易扩展法》第232 条款，以国家安全为由征收的关税。

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特朗普上台后，美国退出了泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）。拜登表示将考虑重新加入，但是会要求做出一些修改。

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对于加拿大来说，美国重新加入TPP将会减少新版加美墨三国自贸协议的不稳定性。在重新谈判该协议时，美国方面坚持加上“夕阳条款”，使协议每六年需要重新谈判一次。如果十六年无法达成一致，协议自动失效。加拿大谈判代表后来表示，他们当时做出让步的原因之一是相信美国会签署其他的同类协议，不至于出现两国之间没有自贸协议保障的情况。

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软木贸易纠纷还会持续下去

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美国彼得森国际经济研究中心的研究员布朗（Chad Brown）预测说，即使拜登当选，加美之间旷日持久的软木贸易纠纷也不会很快解决。另外在美国政府对世贸组织的态度上，拜登会延续特朗普政府的立场，在接受新的上诉机构法官任命之前要求世贸做出改变。

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但是布朗和赖斯一样，也认为拜登对盟国的态度将不会如此好战。

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前世贸官员、卡托研究所贸易政策研究员莱斯特（Simon Lester）说，拜登的当选可以使特朗普上台后实行的贸易政策不至于固定下来，成为“新的美国规范”。他认为，特朗普有着十九世纪的老派贸易观，即“关税是好东西，可以促进经济；至于国际组织和国际贸易协定，充其量是可以忍受的。”

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但是在加拿大出生但目前在美国工作的贸易律师伯努瓦（Charles Benoit）说，特朗普政府的某些经济政策是加拿大政府应该借鉴的，因为加拿大在过去几十年中同样经历了制造业岗位流失和贸易赤字增长。他认为，特鲁多政府应该尊重甚至仿效特朗普政府抛弃“新自由主义贸易”并要求世贸组织改革的立场。

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（CBC News，Alexander Panetta）

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