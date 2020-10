特朗普出院返回白宫、要美国人不要怕新冠病毒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期一晚上从医院返回白宫。Walter Reed军队医院的医生们认为特朗普在接受了针对COVID-19病毒肺炎的综合治疗后身体状况迅速好转,已经可以返回白宫继续康复。

特朗普在返回白宫后摘下口罩在阳台上挥手致意、接受拍照,说他自己感觉不错。

特朗普随后发推特短视频,告诉美国人不用害怕COVID-19病毒,针对新冠病毒肺炎的疫苗将会很快问世。

美国是世界上感染COVID-19病毒人数最多的国家,有超过21万美国人死亡。特朗普在染疫后仍然淡化COVID-19病毒肺炎危害性的做法引起媒体的负面报道。

今年74岁的特朗普星期五早晨通过推特证实自己感染COVID-19病毒,下午进入医院接受治疗。星期一晚上回到白宫后特朗普将继续在医生和护士的监护下完成隔离康复过程。

特朗普的医生Sean Conley星期一告诉记者说,特朗普仍然携带COVID-19病毒、继续具有传染性,在今后一个星期之内仍然不能说完全脱离了危险。

根据美国疾控中心的规定,有温和COVID-19病毒肺炎症状的人需要自我隔离至少10天的时间。

但特朗普星期一已经表示他会恢复竞选活动。记者们观察到特朗普返回白宫后立刻就摘下了口罩。

RCI with The Associated Press、CBC News

