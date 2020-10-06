魁北克省政府向亡故原住民患者的家属作出道歉

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魁北克省长勒格 (François Legault) 星期二（10月6日）下午在省议会代表省政府向艾沙库安（Joyce Echaquan）的家属和部族作出道歉。艾沙库安是阿提卡梅克族印第安人，一星期前在魁省若里耶特市医院死亡，死因尚在调查中。她在死前几分钟受到两名护理人员的羞辱。

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勒格说，艾沙库安的遭遇不是一个孤立事件，对原住民的歧视存在于魁北克省的司法公安系统和政府机构，也存在于政府机构以外的其他领域。但是他仍然拒绝使用“系统性种族歧视”这个词，并呼吁人们不要把注意力放在对用词的争论上，而是要用实际行动来消除种族偏见和歧视。

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在他开始发言前，全体议员为艾沙库安默哀一分钟。反对党魁北克自由党领袖安格拉德（Dominique Anglade）说，省政府的道歉不能只停留在口头上。

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目前魁北克省法医办公室正在对艾沙库安的死因进行公开调查。若里耶特市医院所属的卫生局也在进行内部调查。两名羞辱艾沙库安的护理人员已经被开除。

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（RCI avec Radio-Canada，Valérie Boisclair）

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