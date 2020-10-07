加拿大华裔演员刘思慕被任命为联合国儿童基金会加拿大分会大使

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加拿大华裔演员刘思慕又有了一个新角色：联合国儿童基金会加拿大分会大使。他在获得任命后发表声明说，在促进世界改变和帮助最需要帮助的儿童方面，联合国儿童基金会的作用是无可匹敌的。“每一个孩子都有权利享受童年。我很高兴能为帮助他们发声和分享我的经验。”

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11月20日是世界儿童日，也是加拿大全国儿童日。刘思慕将在这一天作为联合国基金会加拿大分会大使出席一个线上庆祝活动，与各地的儿童权益活动人士在网上会面，并为儿童公益慈善募捐。

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刘思慕1989年出生在中国哈尔滨，五岁时随父母移民到加拿大。他在加拿大家庭情景喜剧《金家便利店》中扮演金家长子金正，并将在漫威第一部以亚裔为主角的超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》中扮演主角尚气。十环帮主“满大人”将由香港影星梁朝伟扮演。

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在担任联合国儿童基金会加拿大分会大使之前，刘思慕也经常为维护少数族裔权益、反对种族歧视发声。

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