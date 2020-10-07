卫生部长要加拿大人与家人虚拟团聚过感恩节

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu要求加拿大民众在今年的感恩节期间以虚拟方式与亲人团聚，用关心和爱护家人健康的方式过感恩节，因为现在COVID-19病毒肺炎疫情已卷土重来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大城市多伦多和第二大城市蒙特利尔市的COVID-19病毒确诊病例都已经达到或超过第一波新冠病毒肺炎疫情时的数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生专家担心，如果不采取有效的防疫措施，则加拿大的第二波COVID-19病毒肺炎疫情可能会失去控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年加拿大的感恩节假日是10月12日星期一。往年的感恩节是加拿大人家庭大团圆的日子，居住在外地的家庭成员会乘飞机或开车赶来齐聚一堂，共享感恩节火鸡大餐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府总理特鲁多不久前也呼吁加拿大民众立即行动起来落实防疫措施，用放弃感恩节家庭团聚的防疫行动来换取圣诞节能够恢复正常生活的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada