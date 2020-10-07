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塑料餐具，外卖盒，购物袋，吸管，搅拌棒和六件提环：加拿大政府公布明年将禁止的一次性塑料用品

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加拿大环境部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）星期三（10月7日）公布了明年将被禁止使用的一次性塑料用品清单，包括塑料购物袋，塑料吸管，塑料餐具，塑料搅拌棒，用不易回收的塑料做的外卖盒，以及用于固定和瓶装、罐装产品的六件提环。正式禁令将在明年年底以前出台。

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禁止一次性塑料用品是自由党去年竞选时提出的承诺之一。政府在决定禁止清单时考虑的因素包括对环境的有害程度，回收难度以及是否已存在替代品。威尔金森以使用最广泛的塑料购物袋举例说，禁令生效后，商店将提供纸袋或可多次使用的袋子。

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BC省维多利亚和列治文等城市已经率先开始禁止一次性塑料用品。加拿大政府的目标是在2030年以前实现零塑料垃圾，为此将制定和出台其他规定，例如制造塑料产品的原料必须含有多少回收塑料。

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根据环境部的一份评估报告，加拿大人在2016年一年中扔掉的塑料垃圾高达2万9千吨，它们大多被丢弃在公园、沙滩等公共场所，影响环境，并危及野生动物安全。

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（CBC News，CP，Meegan Read）

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