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环境与气候变化部长乔纳森·威尔金森（Jonathan Wilkinson）及其工作人员于2020年10月7日星期三前往加拿大渥太华国会山的西街区。THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

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