疫情下大件电器在加拿大出现供应紧张问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大件家用电器商店在面对需求大幅度上涨而供货却出现紧张的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

COVID-19病毒肺炎疫情下不少加拿大人在装修住宅、购买新家电，再加上新建住宅大量上市，这些都催生了对冰箱、电炉、洗衣机和烘干机的等大件家用电器的需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在供应方面，大件家用电器制造商由于面临上游零配件供应商在疫情下生产能力受限无法充足供货、和自己受疫情下防疫规定的限制不得不缩减生产规模的双重问题，而无法满足大量上升的订单需求，结果是加拿大各地的电器商店为在黑色星期五和圣诞节销售旺季到来前下了订单却迟迟拿不到货而发愁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在加拿大不少需要购买大件家用电器的家庭不得不面临两难选择，或者是很长时间地等待自己心仪品牌的家电产品到货，或者是从商店有现货、但品牌和型号不那么令人满意的的家电产品中选购。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Goemans Appliances家电商店的老板Jason Goemans说，他做了这么长家电生意从来没有见过缺货这么严重的情况，现在的家电市场是谁有存库谁就是老大，而且大件家电市场的缺货问题会一直持续到明年第一季度、甚至是第二季度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada