中加建交半个世纪双方关系面临严重挑战

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下个星期二是加拿大和中国建交半个世纪的日子，但今年这个加中建交重要周年的纪念日却失去了应有的光彩，因为加拿大和中国的双边关系在过去两年中降温到了冰点。

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加拿大自由党政府总理特鲁多对今年的加中建交纪念日有复杂的心情。因为当年正是他的父亲、半个世纪前的加拿大自由党联邦政府总理皮埃尔.特鲁多，在1970年10月13日宣布与中华人民共和国建立外交关系，成为西方主要国家中不顾老大哥美国的反对率先与共产党中国建交的国家之一。

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随后的四十多年中，虽然中加关系不时有磕磕绊绊，但整体来说加拿大与中国的关系是顺畅的；这似乎与当年抗日战争时期加拿大共产党员白求恩医生前往中国帮助共产党军队抗日、和老特鲁多领导的加拿大奉行独立于美国的外交政策有关，这些让加拿大和中国的关系有了良好的基础。

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但在2018年底，事情发生了彻底的变化。小特鲁多当总理的加拿大警方应美国司法当局提出的引渡要求，拘捕了在加拿大温哥华机场过境转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟。被激怒的中国政府采取了一系列报复措施压迫加拿大释放孟晚舟。但小特鲁多的自由党加拿大政府强调政治不能干预司法，拒绝了中国方面的要求。

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中国政府采取的政治和经济报复行动包括，以危害国家安全罪逮捕和监禁两名加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig，限制或禁止加拿大牛肉、猪肉、油菜籽进入中国市场。

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分析家们认为，11月3日美国大选不管是特朗普继续当政还是拜登取而代之，美国的对华政策会继续强硬下去。而在美国牵头的西方国家对抗中国的潮流中，加拿大与中国的关系还会继续冷下去。

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