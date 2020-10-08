互联网帮助加拿大监控三文鱼洄游数据

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加拿大太平洋三文鱼基金会采取措施进一步完善其在线数据可视化工具，以更全面和直观的了解太平洋三文鱼洄游加拿大不列颠哥伦比亚省沿岸河流湖泊产卵的情况。

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目前这一在线数据可视化工具已经记录了不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸水域80%三文鱼的情况。

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太平洋三文鱼每年从6月份开始直到10月份洄游到加拿大太平洋沿岸其出生的淡水河流和湖泊产卵。多年来加拿大渔业部门一直在监控和记录每年洄游三文鱼的数量，以了解三文鱼这一加拿大重要渔业资源的状况。

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虽然洄游加拿大太平洋沿岸淡水河湖的三文鱼数量每年都在变化，其数量受到许多因素的影响，但有了多年的统计数字就可以了解加拿大太平洋沿岸三文鱼资源是否稳定和三文鱼群体的健康情况。

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加拿大自1893年就已经开始统计太平洋三文鱼（sockeye salmon红鲑鱼）洄游不列颠哥伦比亚省弗雷泽河Fraser River的数字，结果发现洄游的太平洋红鲑鱼的数量呈下降的趋势。比如，2004年有4百万尾红鲑鱼洄游弗雷泽河，2008年是170万尾，2016年是85万尾，而今年预计的数字是不会超过30万尾红鲑鱼洄游弗雷泽河水域产卵。

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