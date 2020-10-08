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2020年10月8日，星期四，印度尼西亚雅加达举行的一次集会抗议中，抗议者向燃烧的地铁站中添加了一辆自行车。数千名愤怒的学生和工人周四在印度尼西亚举行抗议，反对一项新法律，他们说这将削弱劳工权利并危害环境。 (AP Photo/Achmad Ibrahim)

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