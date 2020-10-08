大部分加拿大军校学生曾在校园目击不受欢迎的性挑逗言行

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根据加拿大统计局的一项调查，68%的加拿大军事院校学生在过去一年中曾经在校园中目击过或经历过“不受欢迎的带有性意味的行为”，包括黄色玩笑和身体触碰。而在看见这类行为时没有介入的学生的比例更高，在男生中占94%，在女生中占91%。他们选择视而不见的理由或是因为觉得这没什么大不了，或是觉得尴尬。

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15%的军校女生和3.6%的男生表示过去一年中在校园里受到过带有攻击性的性骚扰，最常见的是身体触碰。他们当中的许多人表示遇到过不止一次。最具攻击性的性骚扰是为求约会或发生关系持续纠缠施压。

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调查也显示，军校学生通常感到校园是安全的。但是受到过性骚扰的女生的安全感较低。

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）对这项调查的结果“深感关切”，并承诺采取所有必要措施，让每一个军校学生都感到安全。

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（CBC News, Murray Brewster)

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