帮助福特改造安省汽车制造厂：加拿大两级政府联手拨款5.9亿加元

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加拿大联邦政府和安大略省政府星期四（10月8日）宣布各自拨款2.95亿加元，帮助福特汽车公司把位于安大略省奥克维尔市的汽车装配厂升级改造成电动汽车制造厂。该厂投产后，将成为北美规模最大的电动车制造商。

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奥克维尔市的福特装配厂有3400多名员工。根据联邦政府的公告，如果加上上下游企业及服务，这个改造项目将为加拿大保住5400个工作岗位。

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福特预计电动汽车销量将在今后十年内超过燃油动力汽车，因此正努力增加电动车产量。该公司上个月和代表加拿大汽车工人的工会Unifor签署改造奥克维尔装配厂的协议事，条件之一是获得政府资助。

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发展绿色经济和清洁能源是加拿大政府在上个月的施政纲领中提出的重头规划。除今天宣布的2.95亿拨款外，联邦政府还承诺拨款3亿多加元在全国各地修建电动车充电站。另外，补助加拿大人电动车买主已经耗费2亿3千9百万加元。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada )

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