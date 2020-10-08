新规定：阿尔伯塔省律师必须学习原住民文化

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阿尔伯塔省律师公会要求旗下所有律师必须学习原住民文化。从2021年开始，该省律师必须接受六个小时的原住民文化培训才可开业。不过他们有一年半的时间来完成培训。另外，培训的费用将由律师公会承担。

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阿省律师公会表示，规定律师必须上某种”必修课“是很少见的，但是在原住民问题上，律师们有必要补一补课，掌握关于原住民文化和原住民事务的基本知识。

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在2015年发表的一份报告中，加拿大真相与和解委员会建议全国各地的律师了解原住民寄宿学校的历史与遗留影响，原住民权益与相关法规，以及涉及原住民的诉讼。

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一些原住民活动人士认为，加拿大司法系统中存在对原住民的歧视和偏见。BC省律师公会已经在去年12月率先要求本省律师参加六小时关于原住民历史、文化和相关法规的网络培训。从2021年开始，该省律师有两年时间完成培训。

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当时温哥华律师麦克唐纳 (Michael McDonald）表示，律师需要了解历史，哪怕是对我们的社会来说不太光彩的历史。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada, Colleen Underwood)

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