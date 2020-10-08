疫情下经济困难加拿大广播公司裁员一百三

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加拿大纳税人资助的媒体加拿大广播公司CBC英语部证实在今后三个月内将裁减130个工作岗位，以应对预算收入减少所带来的财务困难。

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被削减的工作岗位虽然遍布CBC在加拿大全国5个地区的区域性广播中心，但大部分被削减的工作岗位集中在加拿大广播公司英语总部所在地多伦多。

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加拿大广播公司英语部CBC和法语部Radio-Canada共有雇员7千5百人。

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加拿大广播公司发言人Chuck Thompson表示，虽然今年初开始肆虐的COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大的媒体行业都受到沉重打击，但加拿大广播公司在疫情前就已经遇到电视广告收入下降、运营成本升高、政府拨给的经费被通货膨胀侵蚀等因素造成的收入下降、出现2100万加元预算缺口的严重问题，削减员工在所难免。

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除了加拿大广播公司这样的公共媒体之外，加拿大主要的私营媒体公司也纷纷采取削减雇员人数的措施以应对财务困难。

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