白给流浪汉7500加元，他会用来做什么？BC省的社会实验项目

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2018年，BC省温哥华市的慈善组织“社会变革基金会”和不列颠哥伦比亚大学合作，做了一次为期一年的社会实验，名为“新叶项目”。他们在当地找了115名无家可归者，在其中随机选出50人，发给每人7500加元，然后静观其变。另外65人作为对照组也受到密切观察。

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所有被选中的人的年龄都在19岁到64岁之间。其余条件包括必须有至少半年的流浪史，但没有严重的酒瘾或毒瘾，并且精神状态正常。115人当中有40%是女性，有三分之一是父母。

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社会变革基金会的负责人威廉姆斯女士（Claire Williams）女士在接受CBC采访时说，项目开始的时候，她并没有对“有钱组”的表现报太大的希望。但是一年后，实验结果令人惊喜。

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并没有乱花钱

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和一般人的想象不同的是，有钱组的人拿到钱后用得很当心。甚至有人到了年末手里还留下了一千多加元。威廉姆斯说，以大温的生活水平，这是很了不起的。

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他们平均把一半的钱花在了食物和房租上，15%花在了药品、账单等用度上，16%花在了衣服和交通上。

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他们更快地脱离了居无定所的状态，平均用了三个月找到了稳定的住处。对照组平均用了五个月。

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在第一个月过完后，领到钱的人当中有67%做到了食物有保障。他们花在烟酒上的钱减少了39%。

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一个有钱组的成员说，他用这笔钱找到了住处，还去上了一门电脑课。因为他想做一个救助瘾君子的一线社工，而这个工作要求会用电脑。

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省钱的选择

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威廉姆斯说，很多人会觉得资助无家可归者是给纳税人增加负担。但实际情况正相反。如果把医疗、救助、警察、收容所等费用加起来，平均每个无家可归者一年需要5万5千加元。根据新叶项目的数据，收容系统在领到钱的这一组身上平均每人少花了8100加元。

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当然，不能忘记的是，被选中参加这一项目的无家可归者没有心理或精神上的疾病，酒瘾和毒瘾也不严重。另外，BC省全省有七千多无家可归者，而参加项目的人只有一百多。

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