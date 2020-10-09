加拿大日增病例创新高，卫生官员呼吁公众感恩节格外当心

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四（10月8日），加拿大全国的日增新冠病例达到2400起，这是自疫情开始以来的单日最高纪录。联邦首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）呼吁公众在即将到来的感恩节长周末格外当心，把家庭聚会改在线上或户外进行，避免与家庭以外的人接触。“遏制疫情需要每个加拿大人的努力。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情主要集中在魁北克、安大略和阿尔伯塔这三个省。星期五（10月9日），安大略省新增939起确诊病例，为疫情以来单日最高纪录。魁北克省新增1102起，更多地区升为红色预警区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府开始在该省疫情最严重的多伦多、渥太华和皮尔三个地区实行更严格的防疫措施。影剧院、健身房和赌场被关闭，餐饮业只能提供外卖服务。但是学校继续开放。多伦多大学的公共卫生与家庭医学教授杰夫.邝 (Jeff Kwong) 警告说，如果民众罔顾警告在感恩节大肆聚会，安省的疫情可能会变得“像脱轨的火车一样”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谭咏诗说，新增患者中目前仍然是20至39岁年龄段的人居多，但是80岁以上的患者和需要住院治疗的患者都在增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Kathleen Harris, Lauren Pelley)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada