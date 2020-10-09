孟晚舟引渡案：BC省高等法院驳回其律师团队的大部分文件要求

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加拿大司法部发表声明说，根据BC省高等法院法官霍姆斯（Heather Holmes）日前下达的裁决，司法部得以继续对华为财务总监孟晚舟的辩护律师团队所要求查阅的大部分文件拥有律师与客户保密特许权和诉讼特许权。换言之，司法部有权不交出这些文件。

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今年8月份，孟晚舟的律师团队向法庭要求大批在她被捕前后的政府文件，包括加拿大与美国官员之间的电邮往来，理由是这些文件可以证明孟晚舟2018年12月在温哥华机场被捕时其基本权利受到了侵害。

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律师团的目的是为孟晚舟争取撤销引渡案。如果他们能证明对孟晚舟的逮捕不符合有关法律程序，存在侵权行为，或者美国起诉孟晚舟的罪名在加拿大不属于犯罪行为，就可以达到这个目的。

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霍尔姆斯法官在今年五月已经下达判决，裁定孟晚舟被指控的欺诈罪名在加拿大同样属于犯罪行为，因此引渡案没有违反加美引渡协议所规定的双重犯罪原则。此后孟晚舟律师团队转向政府文件寻找销案突破口。加拿大司法部交出了一部分文件，但是辩护律师团认为文件被删减过多，要求法庭取消司法部在这些文件上享有的律师-客户保密特许权。

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司法部的声明说，加拿大政府尊重法庭的决定和导致这个决定的诉讼程序。

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孟晚舟将在10月26日再次出庭。引渡案聆讯可能延续到明年四月份。

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（Thomson Reuters, Moira Warburton)

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