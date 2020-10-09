爆冷：联合国世界粮食计划署获诺贝尔和平奖

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今年诺贝尔和平奖获得者在星期五被公布，联合国下属的世界粮食计划署World Food Program (WFP)爆冷门获得了今年的诺贝尔和平奖。

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诺贝尔和平奖评奖委员会主席Berit Reiss-Andersen表示，把诺贝尔和平奖授予世界粮食计划署是为了表彰其多年来为解决世界饥荒问题和促进世界战乱地区的和平做出的杰出贡献；泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让世界饥饿问题雪上加霜，需要国际社会进一步密切合作、更加努力地资助世界粮食计划署以解决世界性的饥饿问题。

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总部设在意大利罗马的世界粮食计划署提供的数据显示，世界人口中每9个人中就有1个因为缺乏足够的食品而无法免于饥饿，该组织每年帮助世界上88个国家的9700万民众解决饥荒问题。

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今年诺贝尔和平奖被提名的候选者中有211位个人和107个组织。颁奖前媒体报道的热门候选者中有瑞典环保少女Greta Thunberg、俄罗斯反对派领袖Alexei Navalny、世界卫生组织WHO、新西兰总理Jacinda Ardern等。

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美国总统特朗普虽然也被提名，但他并不在媒体预测的热门候选人之列。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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