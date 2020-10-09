特鲁多：加拿大准备应对美国大选的各种结果

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多表示，加拿大正在准备应对美国大选投票日后选举结果可能不明确的局面。

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特鲁多星期四在回答记者有关美国大选的问题时表示，他虽然没有全部观看美国共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登、副总统候选人彭斯和哈里斯的电视辩论，但他看了一些片段；他现在虽然在重点关注疫情下如何确保加拿大人安全的问题，但美国大选投票后可能出现的各种结果及其对加拿大可能的影响也在他关注之列。

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特鲁多说他像世人一样期望美国大选能够得出明确的结果、期望大选后出现平稳过渡的局面。但如果美国大选投票的结果不那么明确，则加拿大政府要做好应对各种可能情况的准备。

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不过，特鲁多在回答记者问题时避免评论目前美国大选的选情。

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美国总统特朗普近来多次表示，11月3日的大选投票结果可能会由于民主党大搞邮寄投票而出现投票作弊的问题，并拒绝承诺会平静接受败选的结果。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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