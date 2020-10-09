西亚战火导致一名亚美尼亚裔加拿大公民死亡

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加拿大亚美尼亚裔社团为加拿大公民Kristapor Artin在西亚纳戈尔诺-卡拉巴赫地区被打死举行哀悼活动。

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Kristapor Artin1990年从黎巴嫩移民来加拿大，在加拿大多伦多市居住，很快成为亚美尼亚社团中的活跃人士。他在2011年与家人一道前往亚美尼亚，今年参加了阿塞拜疆亚美尼亚人占多数的纳戈尔诺-卡拉巴赫寻求独立的武装斗争。

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加拿大亚美尼亚人全国委员会Armenian National Committee of Canada (ANCC)星期三宣布了Kristapor Artin的死讯。

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今年9月27日，阿塞拜疆军队发动军事进攻以重新控制以亚美尼亚人口为主的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区，该地区在1991年12月苏联垮台前几个星期宣布从阿塞拜疆独立。阿塞拜疆政府说，到目前为止有31名阿塞拜疆平民被打死、154人受伤。

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而亚美尼亚官员说，纳戈尔诺-卡拉巴赫地区十天以来有350名亚美尼亚军人和19名平民死于战火，该地区亚美尼亚人口中差不多一半为躲避战火已经逃离家园，这7万多逃亡人口中绝大部分是妇女和儿童。

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加拿大和国际社会一道呼吁阿塞拜疆和亚美尼亚立即在有争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区实行停火。并告诫加拿大人不要前往上述争议地区。

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加拿大外交部掌握的数字显示，目前有147名加拿大人在亚美尼亚、有117名加拿大人在阿塞拜疆向当地加拿大使领馆做了登记。

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RCI/Levon Sevunts

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参考英文文章：

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