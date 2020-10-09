Police monitor students at Lake of Two Mountains high school Thursday, October 8, 2020 in Deux-Montagnes, Que. Police forces across the province have announced that police tours on school grounds will take place in order to educate students on how to comply with the new health instructions.THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

警方于2020年10月8日星期四在魁北克省的Deux-Montagnes（两山湖）高中外巡查学生

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年10月9日（星期五）11:00

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警方于2020108日星期四在魁北克省的Deux-Montagnes（两山湖）高中外巡查学生。全省警察部队已宣布将在校园内进行警察巡回活动，以教育学生如何遵守新的健康指示。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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