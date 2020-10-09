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警方于2020年10月8日星期四在魁北克省的Deux-Montagnes（两山湖）高中外巡查学生。全省警察部队已宣布将在校园内进行警察巡回活动，以教育学生如何遵守新的健康指示。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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