魁北克省原住民事务部长被撤换：原住民患者死亡余波

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魁北克省长勒格（François Legault）星期五（10月9日）上午宣布，撤换省原住民事务部的正副部长。魁北克省公共安全部议会助理拉弗勒尼耶（Ian Lafrenière）被任命为新部长。原任达姆（Sylvie D’Amours）同时也被撤除了兼任的罗朗蒂德地区部长一职。

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37岁的原住民女子艾沙库安（Joyce Echaquan）上星期一在医院去世，死前几分钟受到两名护理人员的羞辱，此事被曝光后引起强烈反应。反对党魁北克自由党那时已经要求达姆辞职。

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勒格在新闻发布会上强调和原住民建立信任的重要性，并说拉弗勒尼耶过去在蒙特利尔警察局工作时就已经和原住民有良好的关系，是担任原住民事务部长的合适人选。他鼓励魁省十一个原住民部族的领袖尽快和拉弗勒尼耶会面。

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但是拉弗勒尼耶的警界生涯却令一些原住民对这项任命感到不满。蒙特利尔市的原住民女性救助团体说，他过去在蒙特利尔市警察局做公关工作时努力维护警察形象，拒绝承认警方对原住民的歧视和偏见。让这样一个人来负责原住民事务，如同在原住民脸上打了一耳光。

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魁北克省第一民族大会对拉弗勒尼耶表示祝贺，称愿意与他建立合作关系。

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勒格已代表省政府对艾沙库安的家属和族人作出道歉，但是坚称魁北克省不存在系统性种族主义。

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（RCI avec Valérie Boisclair, Marie-Laure Josselin, François Messier)

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