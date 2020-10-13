加拿大公共卫生官：只要遵守规定，没必要取消万圣节

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再过两个星期就要到来的万圣节（10月31日）对孩子们来说是一年中最盼望的节日，其重要性和圣诞节至少是不相上下。如果晚上的化妆讨糖活动因故被取消，那简直是天大的伤心事。所以，当加拿大公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）星期二（10月13日）表示只要遵守防疫规定万圣节就可以照样过时，许多孩子（以及父母）都松了一口气。

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谭咏诗说，尽管在疫情中，但是大部分公共卫生机构还是认为应该让生活尽量正常化。她建议父母和孩子们出门讨糖时不要忘了与他人保持安全距离，带上消毒洗手液，只接受有包装的糖果，并且把口罩纳入妆扮。

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另外，各地的公共卫生机构会视本地疫情做出不同的规定。谭咏诗要求家长们遵守所在城市的规定。例如渥太华公共卫生局就建议居民组织线上化妆派对，并把讨糖活动限制在家庭内部。

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加拿大公共卫生署将在今后几天公布更详细的指南。

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（RCI with cBC News， Catherine Tunney）

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