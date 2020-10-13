加拿大魁省主张独立的魁北克党选出新党魁

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加拿大魁北克省曾经的执政党魁北克党经过三轮投票选出Paul St-Pierre Plamondon为新党魁。在第三轮投票中Paul St-Pierre Plamondon的得票率是56.2%。

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今年43岁的Paul St-Pierre Plamondon是律师，母语是法语，由于上过麦吉尔这样的英语大学而能讲流利的英语。

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魁北克党的宗旨是让讲法语的魁北克省从加拿大独立出去。魁北克党在过去半个世纪中不但在魁北克省多次上台执政，而且已经举行过两次魁北克独立问题公民投票，第二次差一点儿就达到了过半数的赞成票。

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近年来魁北克独立运动的选民支持率处于低潮，在2018年的省选中魁北克党获得的省议会席位只有10席，是该党建党以来席位最少的，魁北克党也成为省议会中排位第三的政党。

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人口850万的魁北克省是加拿大第二大省份，省会魁北克市。魁北克省最大城市蒙特利尔市是加拿大第二大城市。

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魁北克省是加拿大联邦十个省中唯一一个以法语为官方语言的省份。另一个省份新布伦瑞克省虽然也以法语为官方语言，但实行的是法语与英语并列为官方语言的双语制，而不是像魁北克省那样只以法语为官方语言。

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