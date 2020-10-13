2020年10月13日，星期二，戴着口罩防止冠状病毒传播的人穿过西班牙巴塞罗那的一条街道。西班牙的各个地区，包括纳瓦拉北部和加泰罗尼亚东北部，正在计划或实施新的限制措施，以防止冠状病毒的传播。 新型冠状病毒。 (AP Photo/Emilio Morenatti)
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