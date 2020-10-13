疫情中针对亚裔的歧视增多，多伦多发起反歧视运动

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一个新的报告发现，自从新型冠状病毒疫情开始以来，针对加拿大华裔的种族主义事件急剧增加，多伦多市推出了一项运动：One Step Among Many，以加大反对歧视亚裔的行动力度。

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全加华人协进会（The Chinese Canadian National Council ，CCNC）统计的数据显示，自 COVID-19 疫情爆发后，全国各地已经发生了 600 多起针对亚裔的种族主义事件，其中超过四分之一的事件发生在多伦多。

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在报告的事件中，近三分之一（30％）带有攻击性，包括针对亚裔的故意咳嗽、吐唾沫或人身暴力袭击。

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针对上述现象，CCNC 的董事会成员加里·伊（Gary Yee）说：

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我感到伤心，但并不感到惊讶，也许，这正是让人更伤心的地方。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CCNC 的报告还在加拿大的 500 多位华人中进行了民意调查，结果发现，有 50％ 的受访者表示，他们因新冠疫情而遭受过言语上的侮辱。

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61％ 的受访者表示，为了避免这些 “不愉快”，他们已经调整了自己的日常例行活动安排。

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根据加拿大统计局的数据，多伦多有近 70 万华人。

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(CBC )

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